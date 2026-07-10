Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Freitagnachmittag

Am Nachmittag wagen sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,31 Prozent fester bei 14 259,52 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,660 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,285 Prozent fester bei 14 255,78 Punkten, nach 14 215,30 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 14 229,71 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 287,93 Zähler.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, wurde der SMI auf 13 463,33 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, wurde der SMI auf 13 183,28 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wies der SMI einen Wert von 12 131,94 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 7,64 Prozent. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 464,53 Punkte. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Logitech (+ 2,86 Prozent auf 83,42 CHF), Amrize (+ 2,37 Prozent auf 41,00 CHF), Partners Group (+ 2,13 Prozent auf 689,80 CHF), Holcim (+ 1,57 Prozent auf 73,96 CHF) und Alcon (+ 1,55 Prozent auf 54,88 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-1,09 Prozent auf 83,76 CHF), Richemont (-0,35 Prozent auf 183,35 CHF), Nestlé (-0,25 Prozent auf 83,10 CHF), Novartis (+ 0,24 Prozent auf 124,60 CHF) und Givaudan (+ 0,38 Prozent auf 3 432,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 2 477 089 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 289,245 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,28 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at