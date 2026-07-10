Aufschläge in Zürich: So entwickelt sich der SPI am Freitagnachmittag

Um 15:42 Uhr steigt der SPI im SIX-Handel um 0,29 Prozent auf 20 055,49 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,475 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der SPI 0,183 Prozent höher bei 20 034,86 Punkten, nach 19 998,19 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 20 004,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 20 089,50 Punkten.

SPI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang ein Minus von 1,38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, wies der SPI einen Stand von 19 010,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, lag der SPI bei 18 489,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.07.2025, wies der SPI einen Wert von 16 851,98 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,94 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

SPI-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit SHL Telemedicine (+ 16,13 Prozent auf 1,08 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 9,09 Prozent auf 6,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 7,50) Prozent auf 0,04 CHF), EvoNext (+ 5,09 Prozent auf 2,27 CHF) und Xlife Sciences (+ 5,00 Prozent auf 18,90 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-9,03 Prozent auf 5,24 CHF), Implenia (-4,35 Prozent auf 65,90 CHF), Barry Callebaut (-3,88 Prozent auf 1 091,00 CHF), HIAG Immobilien (-3,64 Prozent auf 132,40 CHF) und Idorsia (-3,06 Prozent auf 6,18 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 477 089 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 295,031 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at