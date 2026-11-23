Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,53 Prozent fester bei 20 602,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,591 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,041 Prozent fester bei 20 502,84 Punkten in den Montagshandel, nach 20 494,43 Punkten am Vortag.

Bei 20 485,85 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20 632,87 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 23.10.2026, stand der SPI noch bei 20 387,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Wert von 20 317,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 17 342,35 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 12,94 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21 440,74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit BioVersys (+ 7,24 Prozent auf 23,70 CHF), DOTTIKON ES (+ 4,59 Prozent auf 285,00 CHF), Arbonia (+ 3,83) Prozent auf 3,52 CHF), INFICON (+ 3,78 Prozent auf 153,60 CHF) und Addex Therapeutics (+ 3,36 Prozent auf 0,02 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen ASMALLWORLD (-5,69 Prozent auf 1,16 CHF), Adval Tech (-4,55 Prozent auf 42,00 CHF), Schlatter Industries (-4,41 Prozent auf 19,50 CHF), HIAG Immobilien (-4,06 Prozent auf 123,00 CHF) und Julius Bär (-2,81 Prozent auf 63,54 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 1 465 380 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 347,376 Mrd. Euro den größten Anteil.

SPI-Fundamentaldaten

Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,20 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at