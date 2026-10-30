ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|Index-Performance im Fokus
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30.10.2026 12:26:50
Aufschläge in Zürich: So performt der SLI mittags
Der SLI springt im SIX-Handel um 12:10 Uhr um 0,28 Prozent auf 2 373,92 Punkte an. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,316 Prozent auf 2 374,79 Punkte an der Kurstafel, nach 2 367,32 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 375,58 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2 369,04 Punkten.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der SLI bereits um 2,04 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 30.09.2026, einen Stand von 2 230,83 Punkten auf. Der SLI stand vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 2 302,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wurde der SLI mit 2 020,98 Punkten berechnet.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,36 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SLI bislang 2 382,35 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Lindt (+ 2,43 Prozent auf 8 440,00 CHF), Nestlé (+ 1,90 Prozent auf 84,38 CHF), Givaudan (+ 1,84 Prozent auf 3 988,00 CHF), Swiss Re (+ 1,66 Prozent auf 153,35 CHF) und Swisscom (+ 1,31 Prozent auf 697,50 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen VAT (-4,14 Prozent auf 573,80 CHF), Logitech (-3,99 Prozent auf 78,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,35 Prozent auf 71,40 CHF), UBS (-1,31 Prozent auf 39,19 CHF) und Julius Bär (-0,92 Prozent auf 69,06 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 456 746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 347,353 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,94 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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