Aufschläge in Zürich: So performt der SMI am Dienstagnachmittag

Am Dienstag klettert der SMI um 15:42 Uhr via SIX um 0,56 Prozent auf 12 724,59 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,458 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,152 Prozent fester bei 12 673,38 Punkten in den Dienstagshandel, nach 12 654,12 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 764,12 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12 618,25 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, mit 12 568,18 Punkten bewertet. Der SMI lag noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, bei 12 206,36 Punkten. Der SMI verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2024, den Stand von 11 678,59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 9,47 Prozent. Der SMI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Bei 10 699,66 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich aktuell Sika (+ 3,29 Prozent auf 156,90 CHF), Holcim (+ 2,35 Prozent auf 73,96 CHF), Alcon (+ 1,88 Prozent auf 62,74 CHF), Novartis (+ 1,53 Prozent auf 104,58 CHF) und UBS (+ 1,51 Prozent auf 30,20 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Nestlé (-0,92 Prozent auf 79,80 CHF), Givaudan (-0,78 Prozent auf 3 316,00 CHF), Logitech (-0,68 Prozent auf 90,02 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,36 Prozent auf 55,56 CHF) und Partners Group (-0,26 Prozent auf 925,00 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 1 492 879 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 269,568 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,04 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,29 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

