Aufschläge in Zürich: So steht der SMI aktuell

Der SMI verbucht im SIX-Handel um 12:10 Uhr Gewinne in Höhe von 0,44 Prozent auf 13 588,98 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,601 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SMI 0,237 Prozent stärker bei 13 561,97 Punkten, nach 13 529,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 13 558,61 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 13 634,11 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des SMI

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,550 Prozent. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 13.01.2026, den Stand von 13 364,73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bewegte sich der SMI bei 12 740,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2025, wies der SMI einen Wert von 12 949,06 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,58 Prozent nach oben. Bei 13 634,11 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12 941,92 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Lonza (+ 3,09 Prozent auf 513,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 2,86 Prozent auf 169,00 CHF), Logitech (+ 2,19 Prozent auf 68,14 CHF), Swiss Re (+ 1,47 Prozent auf 131,25 CHF) und Swisscom (+ 1,31 Prozent auf 695,50 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Sonova (-1,59 Prozent auf 197,70 CHF), Sika (-1,09 Prozent auf 154,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0,69 Prozent auf 69,02 CHF), Holcim (-0,46 Prozent auf 70,00 CHF) und Richemont (-0,34 Prozent auf 159,50 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 085 630 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 310,689 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,45 erwartet. Mit 5,55 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at