Aufschläge in Zürich: So steht der SMI am Nachmittag

Am Freitag geht es im SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0,40 Prozent auf 13 500,10 Punkte aufwärts. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,589 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,364 Prozent auf 13 495,36 Punkte an der Kurstafel, nach 13 446,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Freitag bei 13 538,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 446,91 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SMI bereits um 3,05 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 067,63 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Stand von 13 859,76 Punkten. Der SMI lag noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bei 12 269,95 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1,91 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Logitech (+ 4,43 Prozent auf 85,88 CHF), Givaudan (+ 3,44 Prozent auf 2 913,00 CHF), Sika (+ 2,38 Prozent auf 146,10 CHF), Holcim (+ 1,46 Prozent auf 73,44 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,29 Prozent auf 83,28 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Partners Group (-4,40 Prozent auf 860,40 CHF), Swiss Re (-1,48 Prozent auf 119,95 CHF), Richemont (-0,99 Prozent auf 155,10 CHF), Zurich Insurance (-0,87 Prozent auf 567,60 CHF) und Swisscom (-0,22 Prozent auf 678,50 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 2 193 529 Aktien gehandelt. Mit 285,760 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,66 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at