Aufschläge in Zürich: So steht der SPI aktuell

Um 15:42 Uhr steigt der SPI im SIX-Handel um 0,80 Prozent auf 19 002,85 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,383 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,281 Prozent auf 18 799,95 Punkte an der Kurstafel, nach 18 852,87 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 002,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 799,95 Einheiten.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wurde der SPI auf 18 574,54 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, lag der SPI bei 17 964,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17 042,71 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,17 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 21,68 Prozent auf 5,50 CHF), Idorsia (+ 8,77 Prozent auf 4,59 CHF), Givaudan (+ 6,45 Prozent auf 3 117,00 CHF), SKAN (+ 4,39 Prozent auf 52,30 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 3,50 Prozent auf 17,16 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Adval Tech (-11,11 Prozent auf 40,00 CHF), Orell Fuessli (-3,80 Prozent auf 152,00 CHF), StarragTornos (-3,25 Prozent auf 32,70 CHF), Klingelnberg (-3,16 Prozent auf 12,25 CHF) und Cicor Technologies (-2,63 Prozent auf 148,20 CHF).

Die teuersten SPI-Konzerne

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 5 998 162 Aktien gehandelt. Mit 287,443 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Die EvoNext-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at