Aufschläge in Zürich: SPI am Montagnachmittag in der Gewinnzone

Beim SPI stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Am Montag notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,20 Prozent fester bei 18 611,49 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,354 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,094 Prozent auf 18 557,14 Punkte an der Kurstafel, nach 18 574,54 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Montag sein Tagestief bei 18 531,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 622,31 Punkten lag.

SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, mit 18 489,67 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 11.02.2026, bewegte sich der SPI bei 18 684,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, stand der SPI bei 16 546,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,02 Prozent nach oben. Bei 19 309,93 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 11,94 Prozent auf 45,00 CHF), ams-OSRAM (+ 9,24 Prozent auf 18,68 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8,62 Prozent auf 6,30 CHF), Huber + Suhner (+ 5,28 Prozent auf 279,00 CHF) und SoftwareONE (+ 4,89 Prozent auf 7,41 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Adval Tech (-8,59 Prozent auf 36,20 CHF), Edisun Power Europe (-7,63 Prozent auf 67,80 CHF), Swatch (I) (-4,70 Prozent auf 200,70 CHF), Swatch (N) (-3,84 Prozent auf 40,05 CHF) und Addex Therapeutics (-3,39 Prozent auf 0,05 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 659 845 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 280,673 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Fokus

Im SPI weist die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at