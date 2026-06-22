Aufschläge in Zürich: SPI beendet den Montagshandel mit Gewinnen

Am ersten Tag der Woche wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SPI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0,49 Prozent stärker bei 19 570,81 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,407 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,104 Prozent leichter bei 19 455,25 Punkten, nach 19 475,48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 19 570,81 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 19 386,81 Punkten.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 22.05.2026, den Wert von 19 052,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 17 202,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, einen Stand von 16 447,82 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,28 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 570,81 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell INFICON (+ 8,06 Prozent auf 187,80 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 6,76 Prozent auf 79,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 6,73 Prozent auf 0,23 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,65 Prozent auf 8,52 CHF) und Kudelski (+ 3,64 Prozent auf 1,28 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen Perrot Duval SA (-8,80 Prozent auf 45,60 CHF), DOTTIKON ES (-5,77 Prozent auf 286,00 CHF), Addex Therapeutics (-5,65 Prozent auf 0,04 CHF), AEVIS VICTORIA SA (-5,38 Prozent auf 13,20 CHF) und Ascom (-4,66 Prozent auf 5,93 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 4 591 320 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 279,300 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at