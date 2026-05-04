Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

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Index im Fokus 04.05.2026 09:28:38

Aufschläge in Zürich: SPI beginnt Montagssitzung im Plus

Aufschläge in Zürich: SPI beginnt Montagssitzung im Plus

Wie bereits am Vortag richtet sich der SPI auch am Montagmorgen in der Gewinnzone ein.

Am Montag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,20 Prozent höher bei 18 587,53 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,357 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,203 Prozent auf 18 588,73 Punkte an der Kurstafel, nach 18 551,09 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 590,77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18 587,53 Einheiten.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, notierte der SPI bei 18 123,68 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, bei 18 618,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16 685,46 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,89 Prozent zu. Bei 19 309,93 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 9,03 Prozent auf 0,35 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6,67 Prozent auf 6,40 CHF), ams-OSRAM (+ 4,59 Prozent auf 13,00 CHF), SoftwareONE (+ 3,41 Prozent auf 7,13 CHF) und Carlo Gavazzi (+ 3,33 Prozent auf 155,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Perrot Duval SA (-11,45 Prozent auf 40,20 CHF), GAM (-6,72 Prozent auf 0,08 CHF), Sankt Galler Kantonalbank (N) (-5,60 Prozent auf 607,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-5,28 Prozent auf 50,20 CHF) und Addex Therapeutics (-3,63 Prozent auf 0,05 CHF) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 355 632 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 283,616 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Unter den SPI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Addex Therapeutics Ltd. 0,05 -1,01% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 13,65 0,00% ams-OSRAM AG
Carlo Gavazzi Holding AG 164,00 0,00% Carlo Gavazzi Holding AG
Curatis AG 24,30 -0,41% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 1,05 0,96% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,08 0,61% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,20 3,33% Highlight Event and Entertainment AG
Investis Holding AG 158,00 -0,63% Investis Holding AG
MindMaze Therapeutics 0,38 11,05% MindMaze Therapeutics
Perrot Duval SA 40,20 -11,45% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 352,80 -1,12% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sankt Galler Kantonalbank (N) 670,00 -4,29% Sankt Galler Kantonalbank (N)
SoftwareONE 7,73 5,17% SoftwareONE
UBS 37,04 -1,07% UBS
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 55,50 0,91% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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SPI 18 532,60 -0,10%

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