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MindMaze Therapeutics Aktie

MindMaze Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998

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SIX-Handel im Fokus 22.05.2026 09:29:09

Aufschläge in Zürich: SPI beginnt Sitzung mit Gewinnen

Aufschläge in Zürich: SPI beginnt Sitzung mit Gewinnen

Das macht der SPI.

Um 09:12 Uhr erhöht sich der SPI im SIX-Handel um 0,51 Prozent auf 19 069,42 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,404 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,422 Prozent auf 19 053,20 Punkte an der Kurstafel, nach 18 973,12 Punkten am Vortag.

Bei 19 069,42 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 19 053,20 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 2,80 Prozent nach oben. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 22.04.2026, den Wert von 18 485,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Wert von 19 097,79 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, betrug der SPI-Kurs 16 855,80 Punkte.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4,53 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Molecular Partners (+ 9,38 Prozent auf 3,15 CHF), GAM (+ 8,96 Prozent auf 0,07 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 5,49 Prozent auf 0,50 CHF), Clariant (+ 3,09 Prozent auf 7,85 CHF) und ams-OSRAM (+ 2,94 Prozent auf 21,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen ASMALLWORLD (-7,50 Prozent auf 0,56 CHF), Julius Bär (-4,99 Prozent auf 64,70 CHF), Schlatter Industries (-3,80 Prozent auf 17,70 CHF), Warteck Invest (-3,71 Prozent auf 1 945,00 CHF) und SHL Telemedicine (-3,23 Prozent auf 0,90 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die MindMaze Therapeutics-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 483 472 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 289,680 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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ASMALLWORLD AG 0,64 14,41% ASMALLWORLD AG
Clariant AG (N) 8,83 5,24% Clariant AG (N)
Curatis AG 22,80 -2,98% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 1,39 2,96% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,07 6,87% GAM AG
Julius Bär 68,46 -8,62% Julius Bär
MindMaze Therapeutics 0,49 -3,92% MindMaze Therapeutics
Molecular Partners AG 3,38 6,96% Molecular Partners AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 371,60 1,59% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
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