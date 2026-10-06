SKAN Aktie
WKN DE: A0MPG1 / ISIN: CH0013396012
|SPI-Kursentwicklung
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06.10.2026 17:58:26
Aufschläge in Zürich: SPI bewegt sich zum Handelsende im Plus
Am Dienstag notierte der SPI via SIX schlussendlich 0,54 Prozent höher bei 19 562,45 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,416 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,552 Prozent auf 19 564,32 Punkte an der Kurstafel, nach 19 456,93 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 19 508,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 19 719,85 Punkten.
SPI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, betrug der SPI-Kurs 20 206,24 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, betrug der SPI-Kurs 20 166,93 Punkte. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17 292,08 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,24 Prozent nach oben. Bei 20 636,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
SPI-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Curatis (+ 8,39 Prozent auf 17,45 CHF), Komax (+ 8,11 Prozent auf 84,00 CHF), lastminutecom (+ 5,66 Prozent auf 9,70 CHF), SKAN (+ 5,47 Prozent auf 71,30 CHF) und Ascom (+ 4,92 Prozent auf 5,97 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil ASMALLWORLD (-10,26 Prozent auf 0,70 CHF), GAM (-4,14 Prozent auf 0,07 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-3,98 Prozent auf 48,20 CHF), BioVersys (-3,35 Prozent auf 26,00 CHF) und Addex Therapeutics (-2,61 Prozent auf 0,02 CHF).
Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 261 520 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 304,697 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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