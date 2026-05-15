Aufschläge in Zürich: SPI-Börsianer greifen am Nachmittag zu

Der SPI wagt sich am fünften Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Am Freitag bewegt sich der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,05 Prozent höher bei 18 692,99 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,370 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,226 Prozent fester bei 18 726,41 Punkten, nach 18 684,24 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 18 791,84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18 636,58 Punkten lag.

SPI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,732 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, lag der SPI-Kurs bei 18 589,84 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 763,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 769,59 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 2,47 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im SPI aktuell

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell MindMaze Therapeutics (+ 6,62 Prozent auf 0,41 CHF), Schlatter Industries (+ 6,32 Prozent auf 18,50 CHF), ALSO (+ 5,39 Prozent auf 172,20 CHF), EvoNext (+ 5,06 Prozent auf 1,25 CHF) und COSMO Pharmaceuticals (+ 3,10 Prozent auf 76,50 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Addex Therapeutics (-12,50 Prozent auf 0,04 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,38 Prozent auf 5,80 CHF), Curatis (-8,33 Prozent auf 22,00 CHF), Adval Tech (-8,04 Prozent auf 36,60 CHF) und ASMALLWORLD (-5,00 Prozent auf 0,57 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 118 557 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 285,566 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at