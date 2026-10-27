Addex Therapeutics Aktie
WKN DE: A0MSH6 / ISIN: CH0029850754
|Index-Performance
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27.10.2026 15:58:26
Aufschläge in Zürich: SPI in der Gewinnzone
Am Dienstag bewegt sich der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,26 Prozent stärker bei 20 558,72 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,567 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,002 Prozent höher bei 20 506,34 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20 505,91 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SPI lag heute bei 20 590,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 455,15 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 19 771,23 Punkten gehandelt. Der SPI lag vor drei Monaten, am 27.07.2026, bei 20 183,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der SPI mit 17 295,35 Punkten berechnet.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,70 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top- und Flop-Aktien im SPI
Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell SIG Group (+ 8,11 Prozent auf 14,80 CHF), DocMorris (+ 7,80 Prozent auf 16,03 CHF), INFICON (+ 6,35 Prozent auf 180,80 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,84 Prozent auf 5,80 CHF) und ASMALLWORLD (+ 5,11 Prozent auf 1,44 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Addex Therapeutics (-5,45 Prozent auf 0,02 CHF), Curatis (-4,58 Prozent auf 16,65 CHF), BioVersys (-4,08 Prozent auf 23,50 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-3,33 Prozent auf 20,30 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-3,30 Prozent auf 8,80 CHF).
Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Novartis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 2 242 054 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 347,351 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SPI-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,02
|0,00%
|ASMALLWORLD AG
|1,50
|2,04%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 233,00
|-0,80%
|Bellevue AG
|7,10
|1,43%
|BioVersys
|23,60
|-3,67%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|6,20
|5,80%
|Curatis AG
|16,65
|-4,58%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|17,23
|8,09%
|EvoNext Holdings AG
|2,44
|0,00%
|INFICON HOLDING AG
|199,80
|9,66%
|Kuros (Kuros Biosciences)
|21,52
|-5,03%
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
|9,70
|-1,42%
|Novartis AG
|138,70
|1,42%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|438,60
|0,60%
|SIG Group
|16,22
|10,04%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 599,98
|0,46%
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