Aufschläge in Zürich: SPI legt am Montagnachmittag zu

So bewegt sich der SPI am ersten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 0,47 Prozent auf 20 483,13 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,568 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,111 Prozent höher bei 20 410,51 Punkten in den Handel, nach 20 387,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20 398,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 503,85 Punkten erreichte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 19 771,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der SPI bei 20 069,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 348,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,28 Prozent. Bei 20 636,94 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Kuros (Kuros Biosciences) (+ 6,01 Prozent auf 21,52 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,79 Prozent auf 5,48 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,28 Prozent auf 9,01 CHF), Sensirion (+ 4,17 Prozent auf 84,90 CHF) und Montana Aerospace (+ 3,39 Prozent auf 22,85 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,87 Prozent auf 4,52 CHF), ASMALLWORLD (-8,05 Prozent auf 1,37 CHF), Addex Therapeutics (-7,08 Prozent auf 0,02 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (-5,56 Prozent auf 159,60 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 570 585 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 341,851 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at