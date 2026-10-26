Sensirion Aktie

Sensirion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JGBW / ISIN: CH0406705126

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 26.10.2026 15:58:35

Aufschläge in Zürich: SPI legt am Montagnachmittag zu

Aufschläge in Zürich: SPI legt am Montagnachmittag zu

So bewegt sich der SPI am ersten Tag der Woche.

Um 15:42 Uhr gewinnt der SPI im SIX-Handel 0,47 Prozent auf 20 483,13 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,568 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,111 Prozent höher bei 20 410,51 Punkten in den Handel, nach 20 387,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 20 398,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 503,85 Punkten erreichte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, den Stand von 19 771,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, stand der SPI bei 20 069,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 348,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,28 Prozent. Bei 20 636,94 Punkten verzeichnete der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Kuros (Kuros Biosciences) (+ 6,01 Prozent auf 21,52 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,79 Prozent auf 5,48 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 4,28 Prozent auf 9,01 CHF), Sensirion (+ 4,17 Prozent auf 84,90 CHF) und Montana Aerospace (+ 3,39 Prozent auf 22,85 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,87 Prozent auf 4,52 CHF), ASMALLWORLD (-8,05 Prozent auf 1,37 CHF), Addex Therapeutics (-7,08 Prozent auf 0,02 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (-5,56 Prozent auf 159,60 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 570 585 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 341,851 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Bellevue-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Sensirion Holding AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Sensirion Holding AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Addex Therapeutics Ltd. 0,02 0,00% Addex Therapeutics Ltd.
ASMALLWORLD AG 1,47 8,89% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 247,00 0,40% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,16 1,42% Bellevue AG
Bystronic (ex Conzzeta) 168,60 -7,46% Bystronic (ex Conzzeta)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 5,84 4,29% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
EvoNext Holdings AG 2,46 -1,60% EvoNext Holdings AG
Highlight Event and Entertainment AG 5,10 5,81% Highlight Event and Entertainment AG
Kuros (Kuros Biosciences) 22,76 3,74% Kuros (Kuros Biosciences)
Montana Aerospace 24,40 5,17% Montana Aerospace
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 9,80 5,15% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Novartis AG 138,04 2,25% Novartis AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 436,00 -0,18% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sensirion Holding AG 92,40 4,88% Sensirion Holding AG
SHL Telemedicine 1,01 -5,61% SHL Telemedicine

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 484,35 0,47%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. Die US-Börsen zeigen sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen