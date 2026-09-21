Aufschläge in Zürich: SPI legt nachmittags zu

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Um 15:42 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 1,33 Prozent höher bei 19 774,50 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,405 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,695 Prozent auf 19 650,57 Punkte an der Kurstafel, nach 19 514,97 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 19 610,26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 19 794,87 Einheiten.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Der SPI notierte noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 20 317,78 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, betrug der SPI-Kurs 19 475,48 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 16 812,63 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 8,40 Prozent zu Buche. Bei 20 636,94 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit ams-OSRAM (+ 22,58 Prozent auf 21,06 CHF), Huber + Suhner (+ 7,00 Prozent auf 177,40 CHF), Sensirion (+ 5,64 Prozent auf 82,40 CHF), Medmix (+ 5,11 Prozent auf 9,47 CHF) und Gurit (+ 5,09 Prozent auf 57,80 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Curatis (-7,43 Prozent auf 18,70 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-6,19 Prozent auf 25,75 CHF), Schlatter Industries (-4,26 Prozent auf 18,00 CHF), BioVersys (-3,85 Prozent auf 27,50 CHF) und MindMaze Therapeutics (-3,77 Prozent auf 0,14 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 2 296 527 Aktien gehandelt. Mit 307,166 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,77 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at