Aufschläge in Zürich: SPI letztendlich mit Kursplus

Der SPI befand sich am Abend im Aufwind.

Zum Handelsschluss stieg der SPI im SIX-Handel um 0,85 Prozent auf 18 551,09 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,338 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,603 Prozent tiefer bei 18 284,25 Punkten, nach 18 395,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 278,81 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 557,23 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Minus von 0,228 Prozent. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wies der SPI 17 673,08 Punkte auf. Der SPI bewegte sich am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, bei 18 220,41 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 16 479,15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,69 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell SIG Group (+ 5,50 Prozent auf 12,67 CHF), Medartis (+ 5,20 Prozent auf 76,90 CHF), OC Oerlikon (+ 4,43 Prozent auf 3,42 CHF), GAM (+ 4,42 Prozent auf 0,08 CHF) und Highlight Event and Entertainment (+ 4,35 Prozent auf 6,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil MindMaze Therapeutics (-6,00 Prozent auf 0,32 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-5,87 Prozent auf 17,00 CHF), EvoNext (-4,85 Prozent auf 0,98 CHF), Molecular Partners (-4,46 Prozent auf 3,21 CHF) und BioVersys (-3,73 Prozent auf 28,40 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 034 888 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 282,986 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at