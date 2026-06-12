Aufschläge in Zürich: SPI liegt schlussendlich im Plus

Der SPI gewann im SIX-Handel zum Handelsschluss 1,31 Prozent auf 19 326,92 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,386 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,774 Prozent fester bei 19 225,52 Punkten in den Handel, nach 19 077,88 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 19 387,39 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19 225,52 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 2,79 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 12.05.2026, den Wert von 18 582,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 920,70 Punkten. Der SPI stand noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, bei 17 006,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,95 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 19 387,39 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 27,07 Prozent auf 6,15 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 8,96 Prozent auf 7,30 CHF), ams-OSRAM (+ 8,84 Prozent auf 18,35 CHF), Perrot Duval SA (+ 8,44 Prozent auf 48,80 CHF) und Sika (+ 5,90 Prozent auf 155,15 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-10,48 Prozent auf 0,04 CHF), Cicor Technologies (-4,10 Prozent auf 135,80 CHF), MindMaze Therapeutics (-3,95 Prozent auf 0,28 CHF), Curatis (-3,33 Prozent auf 23,20 CHF) und Schlatter Industries (-3,17 Prozent auf 18,30 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 6 387 850 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 284,920 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Curatis-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at