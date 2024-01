Aufschläge in Zürich: SPI nachmittags im Aufwind

Am Donnerstag geht es im SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,36 Prozent auf 14 576,42 Punkte nach oben. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,979 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SPI 0,406 Prozent leichter bei 14 464,83 Punkten, nach 14 523,78 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 14 464,83 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 602,57 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,454 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 18.12.2023, notierte der SPI bei 14 601,03 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.10.2023, lag der SPI-Kurs bei 13 970,71 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 18.01.2023, einen Stand von 14 591,63 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 0,045 Prozent zu Buche. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 743,38 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 14 455,60 Punkten.

SPI-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Spexis (+ 16,60 Prozent auf 0,15 CHF), Richemont (+ 10,63 Prozent auf 116,60 CHF), Meyer Burger (+ 10,44 Prozent auf 0,10 CHF), Temenos (+ 4,23 Prozent auf 80,88 CHF) und Arbonia (+ 4,03 Prozent auf 9,80 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil ObsEva (-16,16 Prozent auf 0,03 CHF), Kinarus (-14,29 Prozent auf 0,00 CHF), COLTENE (-9,46 Prozent auf 60,30 CHF), GAM (-4,81 Prozent auf 0,39 CHF) und Leclanche (Leclanché SA) (-3,85 Prozent auf 0,50 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Meyer Burger-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 48 122 599 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 270,436 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Die Implenia-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die OC Oerlikon-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

