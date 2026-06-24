Aufschläge in Zürich: SPI nachmittags mit grünem Vorzeichen

Der SPI notiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 1,24 Prozent höher bei 19 871,93 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,427 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,078 Prozent höher bei 19 643,95 Punkten, nach 19 628,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19 643,95 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 886,12 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 2,14 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19 052,12 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 17 471,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, wies der SPI einen Wert von 16 572,46 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,93 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 19 886,12 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell SKAN (+ 10,32 Prozent auf 54,00 CHF), PolyPeptide (+ 8,85 Prozent auf 43,05 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 7,31 Prozent auf 0,24 CHF), BACHEM (+ 5,10 Prozent auf 71,15 CHF) und Ascom (+ 5,08 Prozent auf 6,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-14,52 Prozent auf 5,30 CHF), Addex Therapeutics (-7,89 Prozent auf 0,04 CHF), Xlife Sciences (-5,96 Prozent auf 22,10 CHF), Implenia (-5,65 Prozent auf 70,10 CHF) und Schlatter Industries (-5,32 Prozent auf 17,80 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 756 804 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 279,761 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at