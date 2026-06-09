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SPI-Performance im Fokus 09.06.2026 09:30:00

Aufschläge in Zürich: SPI notiert zum Start im Plus

Aufschläge in Zürich: SPI notiert zum Start im Plus

Der SPI hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 18 867,29 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,383 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,281 Prozent leichter bei 18 799,95 Punkten, nach 18 852,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 799,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 867,29 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 574,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, lag der SPI-Kurs bei 17 964,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, lag der SPI bei 17 042,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,43 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit SoftwareONE (+ 4,97 Prozent auf 9,19 CHF), Idorsia (+ 4,50 Prozent auf 4,41 CHF), Givaudan (+ 4,17 Prozent auf 3 050,00 CHF), Lonza (+ 2,27 Prozent auf 500,40 CHF) und BACHEM (+ 2,26 Prozent auf 70,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Adval Tech (-11,11 Prozent auf 40,00 CHF), IVF HARTMANN (-5,68 Prozent auf 124,50 CHF), Groupe Minoteries SA (-4,84 Prozent auf 236,00 CHF), Xlife Sciences (-4,35 Prozent auf 22,00 CHF) und EvoNext (-3,39 Prozent auf 1,71 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 785 754 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 287,443 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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ams-OSRAM AG 19,50 1,83% ams-OSRAM AG
BACHEM HOLDING AG 75,40 1,96% BACHEM HOLDING AG
Curatis AG 22,30 0,45% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 1,86 -2,11% EvoNext Holdings AG
Givaudan AG 3 200,00 1,04% Givaudan AG
Groupe Minoteries SA 236,00 -4,84% Groupe Minoteries SA
Idorsia AG 4,78 4,69% Idorsia AG
IVF HARTMANN AG 136,00 0,74% IVF HARTMANN AG
Lonza AG (N) 538,60 1,78% Lonza AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 361,60 1,80% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SoftwareONE 9,80 4,59% SoftwareONE
UBS 42,01 2,54% UBS
Xlife Sciences AG 22,00 -4,35% Xlife Sciences AG

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SPI 18 867,29 0,08%

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