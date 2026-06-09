Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|SPI-Performance im Fokus
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09.06.2026 09:30:00
Aufschläge in Zürich: SPI notiert zum Start im Plus
Um 09:12 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,08 Prozent auf 18 867,29 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,383 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SPI 0,281 Prozent leichter bei 18 799,95 Punkten, nach 18 852,87 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 799,95 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 867,29 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 574,54 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, lag der SPI-Kurs bei 17 964,17 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, lag der SPI bei 17 042,71 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 3,43 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit SoftwareONE (+ 4,97 Prozent auf 9,19 CHF), Idorsia (+ 4,50 Prozent auf 4,41 CHF), Givaudan (+ 4,17 Prozent auf 3 050,00 CHF), Lonza (+ 2,27 Prozent auf 500,40 CHF) und BACHEM (+ 2,26 Prozent auf 70,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Adval Tech (-11,11 Prozent auf 40,00 CHF), IVF HARTMANN (-5,68 Prozent auf 124,50 CHF), Groupe Minoteries SA (-4,84 Prozent auf 236,00 CHF), Xlife Sciences (-4,35 Prozent auf 22,00 CHF) und EvoNext (-3,39 Prozent auf 1,71 CHF).
SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 785 754 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 287,443 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
SPI-Fundamentaldaten im Fokus
Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu IVF HARTMANN AG
Aktien in diesem Artikel
|Adval Tech AG
|41,20
|-5,50%
|ams-OSRAM AG
|19,50
|1,83%
|BACHEM HOLDING AG
|75,40
|1,96%
|Curatis AG
|22,30
|0,45%
|EvoNext Holdings AG
|1,86
|-2,11%
|Givaudan AG
|3 200,00
|1,04%
|Groupe Minoteries SA
|236,00
|-4,84%
|Idorsia AG
|4,78
|4,69%
|IVF HARTMANN AG
|136,00
|0,74%
|Lonza AG (N)
|538,60
|1,78%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|361,60
|1,80%
|SoftwareONE
|9,80
|4,59%
|UBS
|42,01
|2,54%
|Xlife Sciences AG
|22,00
|-4,35%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 867,29
|0,08%