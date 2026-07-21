Aufschläge in Zürich: SPI steigt letztendlich

Schlussendlich notierte der SPI im SIX-Handel 0,31 Prozent fester bei 20 095,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,497 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,142 Prozent leichter bei 20 004,65 Punkten in den Dienstagshandel, nach 20 033,11 Punkten am Vortag.

Bei 19 977,09 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 20 119,37 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der SPI einen Stand von 19 475,48 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 21.04.2026, den Wert von 18 595,09 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, bei 16 701,99 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10,16 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 370,23 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 15,94 Prozent auf 6,40 CHF), ams-OSRAM (+ 13,73 Prozent auf 17,06 CHF), BACHEM (+ 10,60) Prozent auf 77,70 CHF), Bossard (+ 9,36 Prozent auf 222,00 CHF) und Sensirion (+ 7,65 Prozent auf 76,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Swatch (I) (-8,20 Prozent auf 186,35 CHF), Swatch (N) (-7,58 Prozent auf 37,20 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,50 Prozent auf 5,55 CHF), Schindler (-6,15 Prozent auf 244,00 CHF) und Xlife Sciences (-5,83 Prozent auf 16,95 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 3 754 030 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 292,099 Mrd. Euro den größten Anteil.

SPI-Fundamentaldaten

Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at