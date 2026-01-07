Aufschläge in Zürich: SPI verbucht am Mittag Zuschläge

Am Mittwoch gewinnt der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,45 Prozent auf 18 434,67 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,348 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,239 Prozent fester bei 18 396,34 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18 352,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 381,25 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 452,37 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 1,49 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der SPI einen Wert von 17 777,13 Punkten auf. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, bei 17 263,63 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 07.01.2025, mit 15 784,16 Punkten bewertet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell Geberit (+ 3,87 Prozent auf 643,40 CHF), Banque Cantonale de Geneve (+ 2,87 Prozent auf 25,10 CHF), Cicor Technologies (+ 2,81 Prozent auf 128,00 CHF), Adecco SA (+ 2,78 Prozent auf 24,44 CHF) und Sandoz (+ 2,55 Prozent auf 60,38 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Perrot Duval SA (-13,46 Prozent auf 45,00 CHF), Schlatter Industries (-8,17 Prozent auf 19,10 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,81 Prozent auf 0,15 CHF), Groupe Minoteries SA (-6,72 Prozent auf 222,00 CHF) und Idorsia (-5,54 Prozent auf 3,50 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI weist die Idorsia-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 409 929 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 285,151 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Die Evolva-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Mit 79,95 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kudelski-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at