Aufschläge in Zürich: SPI verbucht letztendlich Gewinne

Der SPI notierte am ersten Tag der Woche im Plus.

Zum Handelsschluss legte der SPI im SIX-Handel um 1,45 Prozent auf 18 484,47 Punkte zu. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,406 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SPI 0,047 Prozent schwächer bei 18 211,92 Punkten, nach 18 220,41 Punkten am Vortag.

Bei 18 484,47 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 211,92 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, den Stand von 18 219,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 16 982,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, den Wert von 16 741,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 642,83 Punkten. Bei 17 950,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit MindMaze Therapeutics (+ 12,66 Prozent auf 1,21 CHF), Molecular Partners (+ 8,23 Prozent auf 3,55 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 4,83 Prozent auf 16,50 CHF), Dätwyler (+ 3,80 Prozent auf 163,80 CHF) und Villars SA (+ 3,51 Prozent auf 590,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Evolva (-10,47 Prozent auf 0,77 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,93 Prozent auf 6,35 CHF), Xlife Sciences (-7,39 Prozent auf 21,30 CHF), Schlatter Industries (-4,64 Prozent auf 18,50 CHF) und Perrot Duval SA (-4,55 Prozent auf 42,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 5 401 685 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 309,283 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten

Die Evolva-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index weist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

