Aufschläge in Zürich: SPI zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen

In Zürich war zum Handelsende ein stabiler Handel zu beobachten.

Der SPI beendete den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 18 219,49 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,344 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,242 Prozent auf 18 140,96 Punkte an der Kurstafel, nach 18 185,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 140,96 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 243,52 Zählern.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, notierte der SPI bei 17 652,88 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 30.09.2025, den Stand von 16 748,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.12.2024, stand der SPI noch bei 15 472,33 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 17,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 243,52 Punkten. Bei 14 361,69 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit SHL Telemedicine (+ 7,27 Prozent auf 1,18 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,16 Prozent auf 0,15 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,15 Prozent auf 0,69 CHF), Adval Tech (+ 5,32 Prozent auf 39,60 CHF) und BVZ (+ 5,04 Prozent auf 1 250,00 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Perrot Duval SA (-9,64 Prozent auf 45,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-8,65 Prozent auf 1,90 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,28 Prozent auf 7,00 CHF), Idorsia (-3,51 Prozent auf 4,26 CHF) und MCH (-3,23 Prozent auf 3,60 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 262 744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 289,102 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

Die HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Die OC Oerlikon-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,94 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

