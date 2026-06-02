Aufschläge in Zürich: SPI zum Start des Dienstagshandels fester

Um 09:12 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,55 Prozent fester bei 18 941,01 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,425 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,391 Prozent auf 18 910,59 Punkte an der Kurstafel, nach 18 837,00 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 941,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 18 910,59 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wies der SPI einen Wert von 18 551,09 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.03.2026, wurde der SPI mit 19 027,83 Punkten berechnet. Der SPI lag vor einem Jahr, am 02.06.2025, bei 16 814,76 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,83 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 19 309,93 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 5,88 Prozent auf 0,09 CHF), Implenia (+ 4,96 Prozent auf 63,50 CHF), Logitech (+ 4,24 Prozent auf 101,70 CHF), Cicor Technologies (+ 4,19 Prozent auf 154,00 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 3,05 Prozent auf 0,39 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Adval Tech (-11,11 Prozent auf 40,00 CHF), ASMALLWORLD (-6,98 Prozent auf 0,60 CHF), Avolta (ex Dufry) (-4,94 Prozent auf 45,46 CHF), Feintool International (-4,76 Prozent auf 10,00 CHF) und Clariant (-4,42 Prozent auf 7,68 CHF) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im SPI

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 624 997 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 293,003 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Curatis-Aktie mit 11,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at