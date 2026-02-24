Aufschläge in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SMI

So bewegt sich der SMI am zweiten Tag der Woche.

Der SMI springt im SIX-Handel um 09:13 Uhr um 0,15 Prozent auf 13 891,24 Punkte an. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,634 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,184 Prozent auf 13 845,58 Punkte an der Kurstafel, nach 13 871,06 Punkten am Vortag.

Bei 13 895,56 Einheiten erreichte der SMI sein Tageshoch, während er hingegen mit 13 845,13 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, wurde der SMI mit 13 147,13 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, wies der SMI einen Stand von 12 654,12 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.02.2025, wies der SMI einen Stand von 12 953,17 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,86 Prozent aufwärts. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 941,92 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Sika (+ 2,12 Prozent auf 159,25 CHF), Givaudan (+ 2,03 Prozent auf 3 116,00 CHF), Partners Group (+ 1,58 Prozent auf 863,40 CHF), Nestlé (+ 1,25 Prozent auf 82,42 CHF) und Logitech (+ 0,78 Prozent auf 69,62 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Lonza (-1,42 Prozent auf 513,20 CHF), UBS (-1,24 Prozent auf 31,78 CHF), Swiss Life (-0,71 Prozent auf 863,00 CHF), Kühne + Nagel International (-0,57 Prozent auf 173,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,34 Prozent auf 69,56 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 569 318 Aktien gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 322,708 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,55 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,72 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at