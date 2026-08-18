Aufschläge in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SMI

Am Dienstag notiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,07 Prozent fester bei 14 311,77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,661 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,119 Prozent tiefer bei 14 285,36 Punkten in den Handel, nach 14 302,39 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 323,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 14 285,36 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14 343,70 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bewegte sich der SMI bei 13 240,70 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Stand von 12 071,88 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,04 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 0,81 Prozent auf 359,00 CHF), Swisscom (+ 0,63 Prozent auf 637,00 CHF), Novartis (+ 0,26 Prozent auf 123,72 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,23 Prozent auf 214,30 CHF) und Partners Group (+ 0,11 Prozent auf 718,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-0,72 Prozent auf 82,40 CHF), Givaudan (-0,50 Prozent auf 3 168,00 CHF), Holcim (-0,48 Prozent auf 70,98 CHF), Lonza (-0,46 Prozent auf 563,80 CHF) und Swiss Life (-0,43 Prozent auf 930,20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 148 622 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 300,813 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,48 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at