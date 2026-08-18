Novartis Aktie

Novartis für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 18.08.2026 09:28:43

Aufschläge in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SMI

Aufschläge in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SMI

So bewegt sich der SMI heute.

Am Dienstag notiert der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0,07 Prozent fester bei 14 311,77 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,661 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,119 Prozent tiefer bei 14 285,36 Punkten in den Handel, nach 14 302,39 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 323,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 14 285,36 Einheiten.

SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 14 343,70 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bewegte sich der SMI bei 13 240,70 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Stand von 12 071,88 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,04 Prozent nach oben. Bei 14 669,51 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 12 053,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Roche (+ 0,81 Prozent auf 359,00 CHF), Swisscom (+ 0,63 Prozent auf 637,00 CHF), Novartis (+ 0,26 Prozent auf 123,72 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,23 Prozent auf 214,30 CHF) und Partners Group (+ 0,11 Prozent auf 718,40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-0,72 Prozent auf 82,40 CHF), Givaudan (-0,50 Prozent auf 3 168,00 CHF), Holcim (-0,48 Prozent auf 70,98 CHF), Lonza (-0,46 Prozent auf 563,80 CHF) und Swiss Life (-0,43 Prozent auf 930,20 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 148 622 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 300,813 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,48 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Analysen
13.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
21.07.26 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
20.07.26 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 86,66 -1,97% ABB (Asea Brown Boveri)
Givaudan AG 3 372,00 -0,21% Givaudan AG
Holcim AG 74,96 -1,03% Holcim AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 228,80 0,66% Kühne + Nagel International AG (KN)
Lonza AG (N) 602,00 0,07% Lonza AG (N)
Novartis AG 131,92 0,69% Novartis AG
Partners Group AG 763,20 -0,10% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 382,56 1,69% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 987,20 -0,62% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 149,85 0,64% Swiss Re AG
Swisscom AG 682,00 1,26% Swisscom AG
UBS 45,91 -0,48% UBS

Indizes in diesem Artikel

SMI 14 287,92 -0,10%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen