Aufschläge in Zürich: Zum Start des Donnerstagshandels Gewinne im SPI

Der SPI setzt seinen Aufwärtstrend auch am Donnerstag fort und verbucht erneut Gewinne.

Am Donnerstag verbucht der SPI um 09:09 Uhr via SIX ein Plus in Höhe von 0,23 Prozent auf 18 869,78 Punkte. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,349 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,059 Prozent leichter bei 18 815,47 Punkten in den Handel, nach 18 826,51 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18 869,78 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 815,47 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 1,51 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, erreichte der SPI einen Stand von 17 855,12 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, lag der SPI-Kurs bei 18 638,05 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, lag der SPI bei 16 522,90 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,44 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 7,83 Prozent auf 0,62 CHF), Idorsia (+ 4,09 Prozent auf 3,82 CHF), Logitech (+ 2,91 Prozent auf 82,14 CHF), Arbonia (+ 2,82 Prozent auf 4,20 CHF) und MindMaze Therapeutics (+ 2,56 Prozent auf 0,40 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Adval Tech (-6,57 Prozent auf 37,00 CHF), GAM (-5,97 Prozent auf 0,07 CHF), SHL Telemedicine (-5,15 Prozent auf 0,96 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,94 Prozent auf 50,00 CHF) und EvoNext (-4,00 Prozent auf 0,96 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Alcon-Aktie. 321 366 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,398 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Titel auf

Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Im Index weist die Curatis-Aktie mit 11,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at