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Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

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SIX-Handel im Blick 16.03.2026 09:29:14

Aufschläge in Zürich: Zum Start Gewinne im SLI

Aufschläge in Zürich: Zum Start Gewinne im SLI

Machte sich der SLI bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch heute an seine positive Performance an.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent fester bei 2 033,69 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,080 Prozent auf 2 031,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 032,65 Punkten am Vortag.

Bei 2 034,53 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 029,83 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.02.2026, wies der SLI einen Stand von 2 162,37 Punkten auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 16.12.2025, einen Stand von 2 112,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, den Stand von 2 090,54 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 5,45 Prozent ein. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 014,47 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Holcim (+ 1,71 Prozent auf 62,88 CHF), Amrize (+ 0,92 Prozent auf 43,92 CHF), Galderma (+ 0,90 Prozent auf 145,10 CHF), Logitech (+ 0,46 Prozent auf 73,74 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,41 Prozent auf 540,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Sonova (-4,35 Prozent auf 185,65 CHF), Swiss Life (-0,78 Prozent auf 813,40 CHF), Alcon (-0,53 Prozent auf 60,52 CHF), Lindt (-0,44 Prozent auf 11 190,00 CHF) und Straumann (-0,44 Prozent auf 81,04 CHF).

Die teuersten Konzerne im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 262 293 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 282,095 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte

2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Amrize 48,23 -0,54% Amrize
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