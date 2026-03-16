Roche Aktie
WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048
|SIX-Handel im Blick
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16.03.2026 09:29:14
Aufschläge in Zürich: Zum Start Gewinne im SLI
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent fester bei 2 033,69 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,080 Prozent auf 2 031,02 Punkte an der Kurstafel, nach 2 032,65 Punkten am Vortag.
Bei 2 034,53 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2 029,83 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 16.02.2026, wies der SLI einen Stand von 2 162,37 Punkten auf. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 16.12.2025, einen Stand von 2 112,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, den Stand von 2 090,54 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 büßte der Index bereits um 5,45 Prozent ein. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2 223,32 Punkten. Bei 2 014,47 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Holcim (+ 1,71 Prozent auf 62,88 CHF), Amrize (+ 0,92 Prozent auf 43,92 CHF), Galderma (+ 0,90 Prozent auf 145,10 CHF), Logitech (+ 0,46 Prozent auf 73,74 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,41 Prozent auf 540,40 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Sonova (-4,35 Prozent auf 185,65 CHF), Swiss Life (-0,78 Prozent auf 813,40 CHF), Alcon (-0,53 Prozent auf 60,52 CHF), Lindt (-0,44 Prozent auf 11 190,00 CHF) und Straumann (-0,44 Prozent auf 81,04 CHF).
Die teuersten Konzerne im SLI
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 262 293 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 282,095 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
2026 hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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