Julius Bär Aktie

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WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968

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29.09.2026 13:39:53

Aufsicht schloss Signa-Verfahren gegen Schweizer Bank Julius Bär ab

Die Schweizer Finanzmarktaufsicht rügt die Bank scharf, lockert aber auch Maßnahmen und macht damit den Weg für Aktienrückkäufe freiWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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