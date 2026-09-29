Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
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29.09.2026 13:39:53
Aufsicht schloss Signa-Verfahren gegen Schweizer Bank Julius Bär ab
Die Schweizer Finanzmarktaufsicht rügt die Bank scharf, lockert aber auch Maßnahmen und macht damit den Weg für Aktienrückkäufe freiWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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