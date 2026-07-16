BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

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16.07.2026 10:30:10

Aufsichtsrat beruft Dorothea von Boxberg in den Vorstand der BMW AG

+++ Dorothea von Boxberg übernimmt Amt als Personalvorständin zum 1. September von Ilka Horstmeier +++ Nicolas Peter: „Dorothea von Boxberg hat umfangreiche Erfahrung in Transformationsprozessen sowie Blick von außen auf unsere Industrie.“ +++ Milan Nedeljković: „BMW Group steht vor neuen Herausforderungen, die konsequente Anpassung unserer Strukturen und Arbeitsweisen erfordern.“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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