Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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16.07.2026 10:30:10
Aufsichtsrat beruft Dorothea von Boxberg in den Vorstand der BMW AG
+++ Dorothea von Boxberg übernimmt Amt als Personalvorständin zum 1. September von Ilka Horstmeier +++ Nicolas Peter: „Dorothea von Boxberg hat umfangreiche Erfahrung in Transformationsprozessen sowie Blick von außen auf unsere Industrie.“ +++ Milan Nedeljković: „BMW Group steht vor neuen Herausforderungen, die konsequente Anpassung unserer Strukturen und Arbeitsweisen erfordern.“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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