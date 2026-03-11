BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

11.03.2026 09:30:00

Aufsichtsrat beruft Raymond Wittmann in den Vorstand der BMW AG

+++ Verantwortung ab Mai für Produktionsressort +++ Dr. Nicolas Peter: „Verbindet strategisches Denken mit operativer Exzellenz und betriebswirtschaftlicher Verantwortung“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
02.03.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 BMW Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.02.26 BMW Kaufen DZ BANK
12.02.26 BMW Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 BMW Outperform Bernstein Research
ATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

