BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
11.03.2026 09:30:00
Aufsichtsrat beruft Raymond Wittmann in den Vorstand der BMW AG
+++ Verantwortung ab Mai für Produktionsressort +++ Dr. Nicolas Peter: „Verbindet strategisches Denken mit operativer Exzellenz und betriebswirtschaftlicher Verantwortung“ +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
Analysen zu BMW AG
|02.03.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.02.26
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|12.02.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|80,72
|0,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schwächer -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt halten sich am Mittwoch zurück. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.