Aufsichtsrat von HEIDELBERG verlängert Verträge von Jürgen Otto (CEO) und Dr. David Schmedding (CSO) vorzeitig



EQS-Media / 13.04.2026 / 10:09 CET/CEST



Der Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) hat die Verträge von Jürgen Otto (61), Vorstandsvorsitzender (CEO), und Dr. David Schmedding (49), Vorstand Vertrieb und Technologie (CSO), vorzeitig verlängert. Die neuen Amtszeiten beginnen jeweils zum 1. Juli 2026. Der Vertrag von Jürgen Otto wurde bis 31. Juli 2029 verlängert und ist durch das Erreichen der Altersgrenze limitiert. Der Vertrag von Dr. David Schmedding läuft bis 30. Juni 2031. Mit dieser Entscheidung setzt der Aufsichtsrat ein klares Zeichen für Kontinuität und Stabilität an der Spitze des Unternehmens.

Seit der Bestellung des aktuellen Vorstands zum 1. Juli 2024 hat das Führungsteam die strategische Weiterentwicklung von HEIDELBERG konsequent vorangetrieben. Unter der Führung von Jürgen Otto und Dr. David Schmedding hat sich HEIDELBERG vom führenden Unternehmen der Printmedienindustrie zielgerichtet zu einem breiter aufgestellten Technologieunternehmen weiterentwickelt. Dabei wurden sowohl im Kerngeschäft Print und Packaging als auch im Technologiesegment wesentliche strategische Weichen neu gestellt und Optionen erarbeitet.

Dr. Martin Sonnenschein, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Heidelberger Druckmaschinen AG, erklärte: „Der Aufsichtsrat ist von der strategischen Klarheit, der Wirkungskraft und dem leidenschaftlichen Engagement von Jürgen Otto und Dr. David Schmedding überzeugt. Der Vorstand hat seit seiner Bestellung finanziellen Freiraum für HEIDELBERG erarbeitet, strategische Entscheidungen in die Umsetzung gebracht und den Nutzen für die Kunden gesteigert. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist Ausdruck unseres Vertrauens und ein klares Bekenntnis zu Kontinuität und Stabilität für Mitarbeitende und Kunden weltweit.“

Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG, sagte: „Das Vertrauen des Aufsichtsrats ist für mich Bestätigung und Ansporn zugleich. Wir haben HEIDELBERG in den vergangenen Jahren strategisch neu positioniert und wichtige Schritte hin zu einem breit aufgestellten High-Tech-Unternehmen gemacht, dass seine Potenziale für bestehende und neue Kunden besser ausschöpft. Diesen Weg werden wir mit Konsequenz, Tempo und klarer Ergebnisorientierung weitergehen.“

Dr. David Schmedding, Vorstand Vertrieb und Technologie, ergänzte: „Wir haben HEIDELBERG technologisch und marktorientiert weiterentwickelt und die Grundlage für zukünftiges Wachstum gelegt. Ich freue mich darauf, gemeinsam im Vorstandsteam und den Mitarbeitenden den Kundennutzen weiter zu steigern und unsere technologische Stärke weiter auszubauen.“

Über HEIDELBERG

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit mehr als 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter und Systemintegrator die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz erreichen können.



Aufbauend auf jahrzehntelanger Industrie- und Systemkompetenz erschließt das Unternehmen zudem gezielt neue Märkte in den Bereichen Sicherheit, Energie, Ladeinfrastruktur und industrielle Systemlösungen – mit klarer Skalierungskompetenz und attraktiven mittel- bis langfristigen Wachstumsperspektiven. Aufgrund einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke, ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert. www.heidelberg.com

Bild 1: Der Aufsichtsrat von HEIDELBERG hat die Verträge von Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender (CEO), und Dr. David Schmedding, Vorstand Vertrieb und Technologie (CSO), vorzeitig verlängert (von links).

Pressemeldung (Datenquellen) | HEIDELBERG

Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Investor-Relations- und Presseportal der Heidelberger Druckmaschinen AG unter www.heidelberg.com zur Verfügung.

Für weitere Informationen:

Corporate Communications

Thomas Fichtl

Tel.: +49 6222 82-67123

E-Mail: Thomas.Fichtl@heidelberg.com

Investor Relations

Sascha Donat

Tel.: +49 6222 82-67120

E-Mail: Sascha.Donat@heidelberg.com

Wichtiger Hinweis:

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.