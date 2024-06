Aufstieg und Fall von Benko - TV-Serie über Ex-Milliardär geplant

WIEN (dpa-AFX) - Der Aufstieg und Fall des Signa-Gründers René Benko wird verfilmt. In einer Serie soll der Lebensweg des 47-jährigen Ex-Milliardärs nachgezeichnet werden, wie Constantin Film und MR Film als Produzenten am Montag mitteilten. Die Handlung folge den Recherchen der Journalisten Rainer Fleckl und Sebastian Reinhart sowie ihrem Buch über den aus Tirol stammenden Investor. Drehbeginn sei für Mitte 2025 geplant.

"Manche Geschichten sind so unglaublich, dass sie nur das Leben schreiben kann. Diese ist so eine", sagte Jan Ehlert von Constantin Film. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sich die Branche dieser schillernden Persönlichkeit auch fiktional widmen würde, so Oliver Auspitz, Produzent und geschäftsführender Gesellschafter von MR Film. Die Serie zeige die Welt der Luxusvillen, der Privatjets und der elitären Partys. Zugleich enthülle sie die Abgründe eines komplexen Wirtschaftsgeflechts mit seinen politischen Verstrickungen.

Benko war durch Immobiliengeschäfte und dank der Niedrigzins -Phase zum mehrfachen Milliardär geworden. Zugleich hatte er sich mit dem Kauf von Galeria Karstadt Kaufhof in Deutschland im stationären Handel versucht. Spätestens als die Zinsen 2023 wieder stiegen, geriet sein Imperium ins Wanken. Insolvenzen waren die Folge. Aktuell wird gegen den Ex-Milliardär wegen verschiedener vermuteter Delikte ermittelt./mrd/DP/men