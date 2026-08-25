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25.08.2026 11:08:39

Auftakt am Stammwerk - Betriebstreffen bei VW geht los

WOLFSBURG (dpa-AFX) - In der Wolfsburger VW (Volkswagen (VW) vz)-Zentrale hat die Serie von Betriebsversammlungen beim kriselnden Autobauer begonnen. Der Vorstand um Konzernchef Oliver Blume soll der Belegschaft Antworten zu angekündigten Sparmaßnahmen liefern. Die Mitarbeiter kritisierten jüngst eine aus ihrer Sicht desaströse Kommunikation und lediglich oberflächliche Infos aus der Chefetage. Zehntausende Stellen und vier Werke sollen in Gefahr sein.

Vorstandschef Blume beschrieb den Konzern vor den Versamlungen intern als "überdimensioniert". "Das macht uns oft zu langsam und zu kompliziert", sagte er in einem Interview. Er hatte angekündigt, an einem neuen "Zielbild 2030" zu arbeiten und den Sparkurs verschärfen zu wollen. Seitdem wird an einigen deutschen Standorten um die Zukunft und in der VW-Welt insgesamt um bis zu 50.000 zusätzliche Stellen gebangt.

Mit Blick auf mögliche Werksschließungen in Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm sprach Blume von einer letzten Option, die er gern vermeiden wolle. Für die vier Werke gebe es aber derzeit noch keine "wettbewerbsfähige Belegung" für die 2030er-Jahre. Nach Wolfsburg sind in den nächsten Tagen acht weitere Betriebsversammlungen in Braunschweig, Emden, Zwickau, Chemnitz, Dresden, Kassel-Baunatal, Salzgitter und Hannover geplant./bch/DP/stk

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