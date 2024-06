Auftakt der Tarifverhandlungen für Gebäudereiniger

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen für etwa 700 000 Frauen und Männer in der Gebäudereinigung haben begonnen. Vor Beginn der Gespräche am Dienstag in Frankfurt lagen die Positionen weit auseinander.

Die Gewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt fordert pauschal drei Euro mehr pro Stunde. Die IG BAU will so erreichen, dass vor allem die unteren Lohngruppen angesichts der gestiegenen Preise deutlich angehoben werden.

Nach Gewerkschaftsangaben bekommen etwa 500 000 der Beschäftigten im Gebäudereiniger-Handwerk, davon ein Großteil Frauen, lediglich den Branchenmindestlohn von 13,50 Euro pro Stunde. Sollte die Gewerkschaft ihre Forderungen durchsetzen, würde in dieser untersten Lohngruppe das Gehalt um 22,2 Prozent auf 16,50 Euro steigen.

Die Arbeitgeber nannten die Tarifforderung "abenteuerlich". Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV) argumentierte, die Inflation normalisiere sich mehr und mehr. Zugleich seien die Wirtschaftsaussichten insgesamt und die Stimmung bei den Unternehmen in der Branche trüb. Der "Abstand zwischen Wunsch und Wirklichkeit" sollte bei der Gewerkschaft nicht zu groß ausfallen, forderte der Vorsitzende der BIV-Tarifkommission, Christian Kloevekorn./ben/DP/jha