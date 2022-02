Auftakt des BMW Welt Jazz Award 2022. „Key Position“ interpretiert von den Trios um Julia Hülsmann und Jacob Karlzon.

Mit dem Julia Hülsmann Trio am 8. März und dem Jacob Karlzon Trio am 22. März startet der BMW Welt Jazz Award 2022 in seine dreizehnte Saison. Unter dem diesjährigen Motto „Key Position“ finden die Konzerte wieder an insge-samt sechs kostenfreien Abendveranstaltungen bis Ende April im Doppelkegel der BMW Welt statt. Die Jury des BMW Welt Jazz Award nominiert nach der letzten Soiree zwei Ensembles für das große Finale am 9. Juli.