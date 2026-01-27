Polaris Aktie
WKN: 887544 / ISIN: SG1L96897898
|
27.01.2026 19:06:17
Auftrag für Polaris: Bremer Startup baut Raumflugzeug für die Bundeswehr
Das Bremer Unternehmen Polaris entwickelt ein neuartiges Hyperschall-Flugzeug für die Bundeswehr. Das System soll von normalen Landebahnen starten und der Forschung dienen. Laut dem Hersteller ist der Auftrag ein absolutes Novum in Europa.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
|Polaris Limited
|0,00
|0,00%
