Auftragsbestand der deutschen Industrie sinkt im September

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im September gesunken. Verglichen mit dem Vormonat reduzierte er sich um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Auftragsbestand kalenderbereinigt 5,4 Prozent niedriger.

"Der Rückgang des Auftragsbestands im Vormonatsvergleich ist maßgeblich auf die Bereiche Maschinenbau und die Automobilindustrie zurückzuführen", erklärte Destatis. "Insbesondere in der Automobilindustrie hatten sich in den Jahren 2020 bis 2022 aufgrund von Lieferengpässen historisch hohe Auftragsbestände angestaut. Seit Januar ist der Auftragsbestand in diesem Bereich nun rückläufig."

Die offenen Aufträge aus dem Inland reduzierten sich im September gegenüber August um 0,9 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland verringerte sich um 0,7 Prozent.

Im September ging die Reichweite des Auftragsbestands auf 7,0 (August: 7,1) Monate zurück.

November 17, 2023 02:07 ET (07:07 GMT)