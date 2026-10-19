Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im August

DOW JONES--Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im August auf saison- und kalenderbereinigter Basis um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Die offenen Aufträge aus dem Inland erhöhten sich um 0,4 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland stieg um 0,5 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahresmonat kalenderbereinigt um 10,7 Prozent.

Wesentlich getragen wurde die Entwicklung durch den Bereich Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen mit einem Anstieg von 1,4 Prozent. Auch der Maschinenbau mit einem Plus von 0,5 Prozent und der Sonstige Fahrzeugbau mit einem Anstieg von 0,3 Prozent wirkten positiv auf das Gesamtergebnis. Negativ beeinflusste hingegen der Rückgang in der Automobilindustrie von 0,4 Prozent.

Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg der Auftragsbestand zum Vormonat um 0,2 Prozent, bei den Herstellern von Vorleistungsgütern um 1,1 Prozent. Im Bereich der Konsumgüter fiel der Bestand um 0,1 Prozent.

Die Reichweite des Auftragsbestands blieb im August im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 9,0 Monaten. Bei den Herstellern von Investitionsgütern blieb die Reichweite konstant bei 12,6 Monaten. Auch bei den Herstellern von Vorleistungsgütern verharrte die Reichweite unverändert bei 4,6 Monaten, während sie bei den Herstellern von Konsumgütern bei 4,3 Monaten lag.

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October 19, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)