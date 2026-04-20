Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im Februar

DOW JONES--Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Februar auf saison- und kalenderbereinigter Basis um 1,0 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Die offenen Aufträge aus dem Inland erhöhten sich um 0,7 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland stieg um 1,1 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahresmonat kalenderbereinigt um 7,5 Prozent.

Wesentlich getragen wurde die Entwicklung durch die Automobilindustrie mit einem Anstieg von 3,8 Prozent sowie den Sonstigen Fahrzeugbau, der um 0,9 Prozent zulegte. Auch der Bereich Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen wirkte mit einem Plus von 2,0 Prozent positiv auf das Gesamtergebnis.

Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg der Auftragsbestand zum Vormonat um 1,2 Prozent, bei den Herstellern von Konsumgütern um 2,4 Prozent, was unter anderem auf einen Großauftrag im Bereich technischer Textilien zurückzuführen war. Im Bereich der Vorleistungsgüter fiel der Bestand hingegen um 0,2 Prozent.

Die Reichweite des Auftragsbestands stieg im Februar im Vergleich zum Vormonat auf 8,6 (8,3) Monate. Bei den Herstellern von Investitionsgütern erhöhte sich die Reichweite auf 12,0 (11,5) Monate. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern blieb die Reichweite mit 4,5 Monaten unverändert, während sie bei den Herstellern von Konsumgütern auf 3,8 (3,6) Monate stieg.

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April 20, 2026 02:32 ET (06:32 GMT)