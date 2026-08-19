19.08.2026 08:09:41

Auftragsbestand der deutschen Industrie steigt im Juni

DOW JONES--Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im Juni auf saison- und kalenderbereinigter Basis um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Die offenen Aufträge aus dem Inland erhöhten sich um 1,2 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland stieg um 0,6 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahresmonat kalenderbereinigt um 9,3 Prozent.

Wesentlich getragen wurde die Entwicklung durch den Bereich Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen mit einem Anstieg von 4,6 Prozent. Auch der Maschinenbau wirkte mit einem Plus von 0,9 Prozent positiv auf das Gesamtergebnis.

Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg der Auftragsbestand zum Vormonat um 0,9 Prozent, bei den Herstellern von Konsumgütern um 3,2 Prozent. Im Bereich der Vorleistungsgüter fiel der Bestand um 0,2 Prozent.

Die Reichweite des Auftragsbestands blieb im Juni im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 8,9 (8,9) Monaten. Bei den Herstellern von Investitionsgütern blieb die Reichweite konstant bei 12,4 (12,4) Monaten. Auch bei den Herstellern von Vorleistungsgütern verharrte die Reichweite unverändert bei 4,6 (4,6) Monaten, während sie bei den Herstellern von Konsumgütern auf 4,3 (4,2) Monate stieg.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 02:10 ET (06:10 GMT)

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