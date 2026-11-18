DOW JONES--Der Auftragsbestand der deutschen Industrie ist im September auf saison- und kalenderbereinigter Basis um 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Die offenen Aufträge aus dem Inland erhöhten sich um 1,4 Prozent, der Bestand an Aufträgen aus dem Ausland stieg um 0,5 Prozent. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich der Auftragsbestand im Vergleich zum Vorjahresmonat kalenderbereinigt um 11,2 Prozent.

Wesentlich getragen wurde die Entwicklung durch Anstiege in der Automobilindustrie von 1,9 Prozent und im Maschinenbau mit einem Plus von 1,4 Prozent.

Bei den Herstellern von Investitionsgütern stieg der Auftragsbestand zum Vormonat um 0,9 Prozent, bei den Herstellern von Vorleistungsgütern um 0,6 Prozent. Im Bereich der Konsumgüter legte der Bestand um 1,1 Prozent zu.

Die Reichweite des Auftragsbestands ging im September im Vergleich zum Vormonat auf 8,9 Monate (August: 9,0 Monate) zurück. Bei den Herstellern von Vorleistungsgütern sank die Reichweite auf 4,5 Monate (August: 4,6 Monate). Unverändert blieb die Reichweite hingegen bei den Herstellern von Investitionsgütern mit 12,6 Monaten sowie bei den Herstellern von Konsumgütern mit 4,3 Monaten.

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November 18, 2026 02:09 ET (07:09 GMT)