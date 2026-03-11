Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
11.03.2026 10:40:30
Auftragsbücher prall gefüllt: Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn deutlich
Der Rüstungskonzern Rheinmetall baut unter anderem Panzer, Drohnen und Bauteile für den Tarnkappenbomber F-35 - ein profitables Geschäft. Angesichts der russischen Bedrohung rüsten Bundeswehr und andere Nato-Armeen auf. Allerdings nicht immer so schnell wie erhofft.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
