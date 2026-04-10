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10.04.2026 16:05:40
Auftragseingang der US-Industrie im Februar unverändert
DOW JONES--Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Februar konstant gegenüber dem Vormonat gezeigt. Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet.
Für den Vormonat ergab sich ein unveränderter Stand, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Zunahme von 0,1 Prozent berichtet worden.
Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für Februar einen Rückgang von 1,3 Prozent nach vorläufig minus 1,4 Prozent.
Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors stieg um 0,1 Prozent. Die Order ohne Transportbereich nahmen um 1,2 Prozent zu.
Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 0,7 Prozent. Im Vormonat war ein Minus von 0,3 Prozent registriert worden.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/mus/mgo
(END) Dow Jones Newswires
April 10, 2026 10:05 ET (14:05 GMT)
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