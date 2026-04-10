10.04.2026 16:05:40

Auftragseingang der US-Industrie im Februar unverändert

DOW JONES--Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Februar konstant gegenüber dem Vormonat gezeigt. Volkswirte hatten dagegen mit einem Rückgang um 0,1 Prozent gerechnet.

Für den Vormonat ergab sich ein unveränderter Stand, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Zunahme von 0,1 Prozent berichtet worden.

Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für Februar einen Rückgang von 1,3 Prozent nach vorläufig minus 1,4 Prozent.

Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors stieg um 0,1 Prozent. Die Order ohne Transportbereich nahmen um 1,2 Prozent zu.

Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 0,7 Prozent. Im Vormonat war ein Minus von 0,3 Prozent registriert worden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mus/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 10, 2026 10:05 ET (14:05 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:32 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:32 KW 15: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen