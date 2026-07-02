02.07.2026 16:10:42

Auftragseingang der US-Industrie im Mai gesunken

WASHINGTON (Dow Jones)--Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Mai um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat verringert. Das entsprach exakt der von Volkswirten erwarteten Rate. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 5,3 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Zunahme von 4,8 Prozent berichtet worden.

Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für Mai einen Rückgang von 4,5 Prozent nach vorläufig minus 4,5 Prozent. Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors sank um 1,2 Prozent. Die Order ohne Transportbereich nahmen um 1,9 Prozent zu. Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 1,4 Prozent. Im Vormonat war ein Minus von 0,6 Prozent registriert worden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mus/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 02, 2026 10:11 ET (14:11 GMT)

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