04.05.2026 16:15:40

Auftragseingang der US-Industrie im März gestiegen

DOW JONES--Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im März um 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten mit einem Anstieg von nur 0,5 Prozent gerechnet. Für den Vormonat ergab sich ein Plus von 0,3 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war ein unverändertes Niveau gemeldet worden.

Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für März einen Anstieg von 0,8 Prozent nach vorläufig plus 0,8 Prozent. Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors stieg um 0,9 Prozent. Die Order ohne Transportbereich nahmen um 1,6 Prozent zu.

Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 3,4 Prozent. Im Vormonat war ein Plus von 1,6 Prozent registriert worden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mus/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2026 10:15 ET (14:15 GMT)

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